"Brass, Bond and Beats“: Broadway-Melodien und "Bond"-Filmmusik im Theater Hagen

Mit dem Sonderkonzert unter dem Titel „Brass, Bond and Beats“ am 17. und 31. Oktober jeweils um 19.30 Uhr im Theater Hagen, Großes Haus, präsentieren die Blechbläser und Schlagzeuger des Philharmonischen Orchesters Hagen ein vielseitiges Programm von Byrd bis Berlin und Bach bis Bond – James Bond.



Für Unterhaltung sorgen die musikalischen Darbietungen, angefangen mit festlichen Klängen des Barock bis hin zu jazzigen Melodien des Broadway und feurigen lateinamerikanischen Tänzen. Ferner gibt es einen Ausflug in die Welt des berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte, wenn sich die Musiker gemeinsam mit der Sopranistin Tanja Schun auf eine Reise durch die musikalischen Themen der Bond-Filme begeben. Interessante Hintergrundinformationen erfahren die Besucher zudem von den Moderatoren Fabian Oliver Bell und Richard van Gemert. Dieses Konzert wird von Steffen Müller-Gabriel dirigiert und an zwei Terminen angeboten.

Karten gibt es an der Theaterkasse, Tel. 02331-207-3218, Email (theaterkasse@stadt-hagen.de) oder unter www.theaterhagen.de.