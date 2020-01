Seit heute muss sich ein 33-jähriger Breckerfelder wegen bewaffneten Drogenhandels vor dem Landgericht Hagen verantworten.

Er soll in den Jahren 2017 und 2018 in Breckerfeld mit Marihuana, Haschisch, Am-phetamin, Ecstasy und Kokain gehandelt haben. Neben einer Bestellung von 14 Gramm Marihuana per Post und dem Verkauf verschiedener Drogen in Kleinmengen an Endabnehmer in acht Fällen wird ihm insbesondere bewaffneter Drogenhandel vo-geworfen, da bei einer Wohnungsdurchsuchung am 16. Oktober 2018 gut 30 Gramm Kokain, 30 Gramm Ecstasy-Tabletten, 300 Gramm Amphetamin und 400 Gramm Mari-huana sowie ein griffbereit liegender Schlagring aufgefunden worden seien.

Für das bewaffnete Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sieht das Gesetz im Regelfall eine Freiheitsstrafe von fünf bis 15 Jahren vor. Der Angeklagte soll bereits einschlägig wegen bewaffneten Drogenhandels und anderer Drogendelikte sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in mehreren Fällen vorbestraft sein. Er wurde unter Auflagen von der Untersuchungshaft verschon und befindet sich auf freiem Fuß. Für das Verfahren sind vier Verhandlungstage bis zum 11. Februar vorgesehen.