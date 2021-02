Ein unbekannter Autofahrer verursachte am Mittwoch, 3. Februar, gegen 10.10 Uhr einen Verkehrsunfall im Mörikeweg in Hagen-Boele und flüchtete anschließend.



Ein Fahrlehrer befand sich zu diesem Zeitpunkt samt Fahrschülerin mit einem Audi an der Kreuzung Mörikeweg/ Birkenstraße, als ein roter Ford Mustang beabsichtigte abzubiegen und dabei an den beiden vorbeifuhr. Im Vorbeifahren fuhr der Fahrer über den Gehweg und touchierte dabei das Heck des Audis. Anschließend setzte er seine Fahrt jedoch fort in Richtung Hügelstraße. Der durch den Unfall verursachte Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen,

die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf einen möglichen

Verursacher geben können, sich unter der Tel. 02331/986 2066 zu melden.