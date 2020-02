Eine 49-jährige Frau wollte am Mittwochnachmittag, 11 Uhr, ihre Einkäufe aus ihrem Wagen ausladen. Ihren Nissan hatte sie dazu direkt an der Friedensstraße geparkt und lief mehrfach in das nur wenige Meter entfernte Haus, um die Waren zu verstauen. Während dieser Zeit hatte sie ihren Wagen nicht verschlossen. Am Ende stellte sie fest, dass ihre Handtasche, die im Fahrzeug gelegen hatte, verschwunden war.



In der Tasche befanden sich ihr Mobiltelefon sowie eine Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld und Ausweisdokumente.

Bislang unbekannte Täter müssen die kurze Abwesenheit der Dame genutzt und die Tasche aus dem Auto gestohlen haben.

Die Polizei, die zur Anzeigenerstattung erschien, erhielt kurz darauf den Hinweis, dass die Tasche auf dem Schulhof der Funckeschule gefunden wurde.

Welche Beutestücke sich nicht mehr in der Tasche befunden haben, konnten die Beamten noch nicht mit dem Opfer abgleichen.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter Tel. 02331-9862066 entgegen.