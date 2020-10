Kunst mit „Wow-Effekt“, Bilder, die bereits auf den ersten Blick fesseln und dann mit jedem weiteren Blick Neues offenbaren: Das möchte der Essener Architekt und Künstler Sharyar Azhdari mit seinen Werken erreichen, die aktuell auch im Ambulanticum zu sehen sind. Eine der farbenreichen Collagen wurde vom Künstler eigens für das Therapiezentrum angefertigt.



Das Herdecker Viadukt ist das bestimmende Motiv des 2,50 Meter x 1,40 Meter messenden Kunstwerks, das einen der Flure verschönert. „Mir war eine Verbindung zur Stadt wichtig. Auch sollten besonders die Kinder Spaß an dem Bild haben“, erklärt Geschäftsführerin Marion Schrimpf, die das Werk bei Sharyar Azhdari in Auftrag gab. Gemeinsam mit dem Künstler, dessen Kunst ihr bei einem Aufenthalt in einem Essener Hotel ins Auge gefallen war, entwickelte sie erste Ideen für das Bild. „Mir ist es wichtig, die Menschen mit meiner Kunst abzuholen“, erklärt Sharyar Azhdari. „Schließlich lebt ja der spätere Besitzer oder die Besitzerin mit meinen Werken.“

Ein Lächeln soll dem Betrachter auch das neue Motiv im Ambulanticum ins Gesicht zaubern. Denn die Herdecker Sehenswürdigkeit auf der Leinwand wird durch zahlreiche Disney-Figuren ergänzt. Rapunzel schwingt an ihren Haaren vom Viadukt, Peter Pan fliegt darüber hinweg und auch der König der Löwen oder Aladdin sind zu sehen. „Ich habe die Helden meiner Kindheit genutzt, die ja auch heute noch viele Kinder faszinieren“, so Sharyar Azhdari. „Beim Anblick des Bildes können sie auf die Suche nach ihren persönlichen Disney-Favoriten gehen.“

Disney trifft auf Herdecke.

Foto: Ambulanticum

hochgeladen von Lokalkompass Hagen

Entstanden ist die Collage – wie alle seine Werke – am PC des 43-jährigen Esseners. Dann überträgt Sharyar Azhdari seine Motive per Siebdruck, Digitaldruck oder auch mal mit der Hand auf die unterschiedlichsten Materialien wie Holz, Metall, Leinwand oder auch auf Möbel. Das Viadukt und die Disneyfiguren sind eine Kaschierung auf Leinwand. „Schritt für Schritt habe ich dann verschiedene Akzente gesetzt“, beschreibt der Künstler den Arbeitsprozess. „Dafür nutze ich zum Beispiel Graffiti oder Acrylfarben, gebe Tiefe oder hebe Elemente hervor.“ Ganz zum Schluss erhält jedes Werk dann seinen besonderen Glanz und wird mit Epoxiharz versiegelt. So kann auch das erste Herdecker Motiv des Künstlers richtig glänzen.