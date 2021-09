HAGEN. In der Zeit vom 27. Dezember 2017 bis 2. Januar 2018 wurde durch einen zunächst unbekannten Täter in die Stankt Jacobi Schule in Breckerfeld eingebrochen.

Der Täter schlug die Scheibe der Eingangstür ein und verschaffte sich so Zutritt zu dem Gebäude. Beute erlangte man nicht. An dem Fenster und an diversen Glasscherben konnten damals Blutspuren gesichert werden, weitere Hinweise auf den Täter gab es aber nicht.

Am 8. Dezember 2020 wurde in einem anderen Verfahren die DNA eines heute 29-Jährigen Breckerfelders gesichert. Im Juni diesen Jahres teilte das LKA NRW die Übereinstimmung der beiden Spuren mit. Gegen den Breckerfelder wird nun unter anderem wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.