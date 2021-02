Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden am Freitag um 11.26 Uhr zu einem gemeldeten Kaminbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Kaiserstraße alarmiert.

Als die ersten Kräfte nach sechs Minuten vor Ort waren, wurde zunächst die Drehleiter in Stellung gebracht. Durch den Einsatzleiter wurde der Treppen- und Kellerraum des betroffenen Hauses kontrolliert. Hier konnte zunächst keine Feststellung gemacht werden.

In Absprache mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, welcher ebenfalls Angehöriger der Feuerwehr Wetter (Ruhr) ist, wurde ebenfalls das Nachbarhaus kontrolliert, da dort ein Ofen verbaut war. Aber auch hier konnte nur ein normaler Betriebsprozess festgestellt werden. Vorsorglich wurde einmal der Kamin und die Dachhaut von oben kontrolliert.

Nachdem auch hier nichts Außergewöhnliches festgestellt werden konnte, wurde der Einsatz nach einer guten dreiviertel Stunde abgebrochen. Neben den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Feuerwehr waren noch Kräfte des städtischen Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort. Für die Dauer des Einsatzes musste die Kaiserstraße in dem Bereich komplett gesperrt werden.