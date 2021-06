Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am frühen Donnerstagmorgen, 3. Juni hielten Polizeibeamte in der Innenstadt einen 21-jährigen Autofahrer an, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Der Gelsenkirchener befuhr gegen 2 Uhr mit seinem Opel die Frankfurter Straße. Bei einer durchgeführten Kontrolle machte der Mann einen nervösen Eindruck auf die Beamten. Ein Drogenvortest schlug auf Amphetamine an. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und untersagten dem Gelsenkirchener die Weiterfahrt.

Sie leiteten außerdem ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Rauschmitteleinfluss ein.