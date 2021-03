Eine 49-Jährige meldet der Polizei am Montag, dass an einer Schule in der Eickertstraße Außenleuchten gestohlen und ein Kellerfenster beschädigt wurden.

Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 13. März gegen 12.15 Uhr und Montag, 15. März gegen 6.30 Uhr. Die Hausmeisterin hatte am Vormittag bemerkt, dass zwei der weißen runden Leuchten auf dem Gelände fehlten und das Fenster augenscheinlich eingetreten war. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizei Hagen bittet Zeugen darum, sich unter der Tel. 02331-9862066 zu melden.