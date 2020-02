Am 19. Februar kam es in den Abendstunden in der Discounter-Filiale in der Zollstraße zu zwei Ladendiebstählen.



Bei dem ersten Ladendiebstahl entwendete ein 28-jähriger männlicher Täter 18 Tuben Duschgel. Beim zweiten Ladendiebstahl entwendete ein 49-jähriger männlicher Täter diverse Lebensmittel.

In beiden Fällen konnte ein Ladendetektiv die Tat beobachten und die Polizei verständigen. Beide Fälle wurden zur Anzeige gebracht.

Die Tatbeute konnte die Polizei an das Geschäft zurückgeben.