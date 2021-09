HAGEN. Am Mittwochmittag, 8. September, eskalierte zwischen den Ehepartner ein Streit.

Der 28-Jährige habe sich seiner Ehefrau mehrfach in den Weg gestellt, als sie die Wohnung verlassen wollte. Im weiteren Verlauf schlug er sie zudem mit beiden Fäusten mehrmals in das Gesicht und schubste sie immer wieder zu Boden.

Die Frau gab an, von ihrem Mann auch über den Boden geschliffen worden zu sein. Im weiteren Verlauf habe er auch Gegenstände nach ihr geworfen, sie jedoch verfehlt. Vor Ort konnte die hinzugerufene Polizei Beschädigungen an einem Spiegel feststellen. Erst als die Frau ihr Telefon ergriffen und den Polizeinotruf gewählt habe, verließ der Mann das Haus. Die Frau wurde leicht verletzt und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige.