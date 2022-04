HAGEN. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 5. April, kam es zu einem Einbruch in der Waldecker Straße. Der dortige Kindergarten ist von einem Zaun umgeben. Vermutlich hebelten die Täter zwischen 16.30 Uhr und 6.55 Uhr ein Fenster auf. So gelangten sie in das Gebäude. Hier durchwühlten sie mehrere Räume und öffneten Schubladen und Schränke. Die Einbrecher entkamen mit zwei Tablets, sowie Dosen mit etwas Bargeld. An zwei Fenstern fanden die Ermittler weitere Hebelmarken, die offenbar von ersten Einbruchsversuchen der Täter stammten. Die Kripo nimmt Hinweise zu verdächtigen Feststellungen unter 02331/986 2066 entgegen.