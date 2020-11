Mittwochmorgen wollte eine 18-Jährige in einem Elektrofachmarkt in der Innenstadt diverses Handyzubehör entwenden. Sie steckte eine magnetische Autoalterung für Mobiltelefone, zwei Universalautohalterungen sowie Handyhüllen in ihre Handtasche.



Bei der Tat wurde sie jedoch von einem Ladendetektiv beobachtet. Er verständigte die Polizei, als die Frau den Laden ohne zu zahlen verlassen wollte. Neben der im Elektrofachmarkt entwendeten Ware im Gesamtwert von rund 120 Euro hatte die Ennepetalerin zudem zwei geklaute T-Shirts und einen Gürtel in der Tasche.

Die Waren im Wert von rund 20 Euro stammten aus einem am Friedrich-Ebert-Platz ansässigen Bekleidungsgeschäft. Auf Nachfrage der Beamten gab die Frau an, die Sachen vor dem Besuch des Elektrofachmarkts in der Zeit zwischen 10 Uhr und 11 Uhr entwendet zu haben.