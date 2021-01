Zivilfahndern der Hagener Kriminalpolizei gelang gestern dieFestnahme eines gesuchten 26-jährigen Straftäters. Gegen den jungen Hagener lag

ein Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Hagen wegen Betruges und

gewerbsmäßigen Betruges vor. Der Gesuchte wurde wegen dieser Taten zu einer

Freiheitsstrafe in Höhe von einem Jahr verurteilt und ist in der Folge einer

Strafantrittsladung nicht nachgekommen. Vielmehr tauchte er unter, um seiner

Strafe zu entgehen.



Durch umfassende und gezielte Ermittlungen erhielten die Fahnder Hinweise aufden aktuellen Aufenthaltsort des untergetauchten Straftäters. Dieser konnte am

gestrigen Tag in einer Wohnung in der Hagener Innenstadt angetroffen und

widerstandslos festgenommen werden.

Bei dem völlig überraschten 26-Jährigen klickten die Handschellen und er wurde"etwas verspätet" in die Hagener Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort kann er

sich nun ein Jahr lang Gedanken über seinen bisherigen Lebensstil machen.