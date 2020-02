Bereits am 28. Oktober 2019 wurde eine 80-Jährige Opfer eines Betrugs. Ein Unbekannter gab sich bei der Senioren am Telefon als Polizeibeamter aus und forderte sie auf, ihm Bargeld in einer hohen dreistelligen Summe sowie ihre Debitkarte auszuhändigen.



Mit der Bankkarte wurde anschließend durch einen Tatverdächtigen mehrfach erfolglos versucht, Bargeld an einem Bankautomaten in der Bahnhofsstraße abzuheben. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Wer kennt diesen Mann?

Unbekannte Tatverdächtige veranlassten im Rahmen des Modus Operandi "Falsche Polizeibeamte" die allein lebende 80-jährige Geschädigte zur Herausgabe von 800 Euro Bargeld sowie ihrer Debitkarte. In der Folge wurde durch den abgebildeten Tatverdächtigen mehrfach erfolglos versucht, mit der betreffenden Debitkarte Bargeld am Automaten zu verfügen. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Foto: Polizei Hagen

hochgeladen von Lokalkompass Hagen

Diese werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen