Zwischen Dienstag, 15. Dezember, und Mittwoch, 16. Dezember, kam es zu einem Diebstahl am Evangelischen Krankenhaus Haspe in der Busebrinkstraße. Ein 63-jähriger Mitarbeiter bemerkte am Mittwochmorgen, dass ein Fallrohr aus Kupfer vom Gebäude entfernt worden war.



An derselben Stelle befindet sich eine Baustelle. Dort fehlten zirka 20 Meter einer Kabelrolle. Der Beuteschaden beläuft sich auf zirka 150 Euro. Vermutlich schlugen die Täter zwischen 5 Uhr und 16:00 Uhr zu. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen in der Tatzeit nimmt die Polizei unter Tel. 02331 986 2066 entgegen.