In der Kreishausstraße kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Nacht von Dienstag, 1. September, auf Mittwoch, 2. September, in einem Zeitraum von 20 bis 10 Uhr, zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen durch Sprühfarbe.



Unbekannte besprühten dabei mit weißer Farbe insgesamt acht Fahrzeuge. Um welche Farbe es sich handelt ist noch unklar. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Das Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich zur Tatzeit an den oben genannten Fahrzeugen aufgehalten haben, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331-9862066 entgegen.