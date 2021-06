Am vergangenen Dienstag, 1. Juni, genau vier Monate nachdem die erste Person im Hagener Impfzentrum geimpft wurde, konnte Dr. Anjali Scholten, Leiterin des Hagener Gesundheitsamtes, die 100.000. Impfung durchführen.



„Jede Impfung, die wir bis jetzt verabreichen konnten, ist ein weiterer Fortschritt in der Eindämmung der Pandemie“, betont Scholten „Dass die 100.000. Impfung ausgerechnet auf den heutigen Tag fällt, ist für alle Beteiligten natürlich ein besonderes Gefühl.“ Die 100.000. Impfung bekam Klaus Behnke, der in Begleitung seiner Lebensgefährtin Brigitte Twele das Impfzentrum besucht hat. Im Anschluss an die Impfung gratulierten Lars Stein, organisatorischer Leiter des Impfzentrums, und Volker Wolf, Prokurist der Stadthalle Hagen.

Seit Anfang Februar können sich impfberechtigte Hagener im Impfzentrum gegen das Coronavirus impfen lassen. Bis jetzt haben 70.843 Impflinge mindestens die erste Dosis eines Vakzins erhalten, 29.157 Dosen, darunter auch die heutige Rekorddosis, wurden bereits im Rahmen einer Zweitimpfung verabreicht. „Zusammen mit regelmäßigen Tests und der Einhaltung der Schutzmaßnahmen bildet die Impfung eine der drei wichtigsten Säulen in der Bekämpfung des Coronavirus“, so Scholten „Deswegen freuen wir uns über jede Person, die das Impfangebot annimmt.“