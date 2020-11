Am Freitagmorgen zog sich ein 59-Jähriger gegen 6.30 Uhr schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall auf der Esserstraße in Elsey zu.



Der Hagener wollte die Straße fußläufig an einer Überwegunsinsel überqueren, gleichzeitig bog ein 18-Jähriger mit seinem Volkswagen von der Möllerstraße aus kommend nach links in die Esserstraße ab. Er stieß aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fußgänger zusammen, der schwer verletzt wurde und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde.

Es besteht akute Lebensgefahr. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Iserlohner Straße in Richtung Esserstraße. Das Auto des 18-Jährigen wurde durch die Polizei sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen und bittet unter der Rufnummer 02331 -986 2066 um Hinweise durch Zeugen.