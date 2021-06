Am Mittwochabend, 2. Juni, flüchtete ein Rollerfahrer in Boele zunächst vor einer Polizeistreife und konnte anschließend im näheren Umfeld zu Fuß angetroffen werden. Als die Beamten gegen 19.50 Uhr einen Feldweg in Richtung Poststraße bestreiften, sahen sie in einigen Metern Entfernung einen Motorroller, auf dem zwei Personen saßen.

Der Fahrer des Leichtkraftrades wendete beim Erblicken des Streifenwagens plötzlich und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weg. Aufgrund der örtlichen Begebenheiten gelang es den Beamten zunächst nicht, den Roller zu verfolgen. Hinzugezogene Unterstützungskräfte wurden von einer Zeugin darauf aufmerksam gemacht, dass das Fahrzeug auf einem Garagenhof in der Schieferstraße abgestellt wurde. Der 17-jährige Fahrer des Rollers sowie sein 15-jähriger Sozius wurden kurz darauf in der Osthofstraße gestellt. Die Beamten fanden heraus, dass der 17-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein. Das Verkehrskommissariat ermittelt außerdem wegen des Straftatbestandes des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, da der Jugendliche sich zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit grob verkehrswidrig und rücksichtslos als Kraftfahrzeugführer fortbewegt hat.