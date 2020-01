Gevelsberg: Haus brennt aus - wahrscheinlicher Auslöser ein Weihnachtsbaum

Dreizehn Personen wurden gerettet von der Feuerwehr Gevelsberg, davon sind zwei verletzt. Das ist die Bilanz eines Wohnungsbrands. Das Haus brannte vollständig aus und ist unbewohnbar. Der Brand wurde voraussichtlich durch einen Weihnachtsbaum ausgelöst. Ob es wirklich der Baum war müssen weitere Ermittlungen ergeben. Die Hausbewohner sind mit Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus.

Gegen 17:15 Uhr bekam die Feuerwehr Gevelsberg den Alarm zu dem Haus gegenüber des Schwimm In in Gevelsberg. 51 Einsatzkräfte löschten den Brand und gegen 19:30 Uhr konnten die Bewohner zurück in die Nebenhäuser. Das Brandhaus ist zur Zeit unbewohnbar.