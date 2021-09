Großbrand bei der Firma Hagener Feinstahl

Bei der Firma Hagener Feinstahl an der Herdecker Straße ist es am Sonntagabend zu einem Großbrand gekommen. Gegen 20:30 Uhr brach das Feuer aus – der Wachdienst informierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die

150 Quadratmeter große Produktionshalle lichterloh in Flammen. Die Flammen schlugen Meter hoch in den Nachthimmel. Auf dem Gelände befanden sich nach Angaben der Feuerwehr keine Mitarbeiter – verletzt wurde niemand. Die 60 Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf weitere Gebäude der Stahlfirma verhindern. Die Brandursache für das Feuer ist noch unklar, die Polizei wird erst nach Abschluss der Löscharbeiten mit den Ermittlungsarbeiten beginnen. Der Bereich um die Einsatzstelle wurde am Abend von der Polizei weiträumig abgesperrt.