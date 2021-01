Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Donnerstag die Holzhaustür eines Reihenhauses am Rostesiepen auf. Trotz Anwesenheit der schlafenden Bewohner, verschafften sich die Täter Zutritt in das Haus.

Die Bewohner wurden durch die lauten Geräusche geweckt und schauten nach. Durch die Bewohner gestört, flüchteten die Täter durch die Haustür in unbekannte Richtung. Gesehen wurden die Diebe nicht mehr. Als Beute erlangten sie unter anderem eine Geldbörse mit Bargeld und Debitkarten.