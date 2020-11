Am Freitag, 27. November, befand sich eine 36-Jährige gegen 0.30 Uhr in einem Linienbus in Richtung Hohenlimburg. An der Haltestelle "Landgericht" stieg ein Mann hinzu. Gegen 1 Uhr erreichte der Bus die Haltestelle "Hohenlimburger Bahnhof".



Die Frau, wie auch der Unbekannte, stiegen aus. Während die 36-Jährige ihren Weg nach Haus antrat, ging der Mann zum angrenzenden Parkplatz eines Supermarktes und band dort ein Fahrrad los. Mit diesem fuhr er der Hagenerin hinterher und stieg ab.

Anschließend trat der Räuber seinem Opfer vor das Bein und versuchte der Frau die Handtasche zu entreißen. Die 36-Jährige nahm ihr Telefon zur Hand und sagte, dass sie die Polizei rufen werde.

Der Unbekannte zeigte der Frau den Mittelfinger und erklärte, dass er keine Angst vor der Polizei habe. Anschließend fuhr er in Richtung Langenkampstraße davon.

Er wird als kräftig und zirka 175 cm groß beschrieben. Er trug eine grüne Jacke, hatte schwarze Haare und fuhr auf einem dunklen Fahrrad. Eine Fahndung nach dem Mann verlief negativ. Die Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 02331-9862066 entgegen.