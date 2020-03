Am Montag, 2. März, fiel einem Detektiv gegen 16.30 Uhr ein Mann in einem Supermarkt auf. Er steckte mehrere Produkte in seine Tasche und versuchte anschließend den Laden zu verlassen, ohne zu zahlen.

Der Detektiv hielt ihn auf und rief die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass gegen den 42-Jährigen ein Haftbefehl (Geld- oder 110 TageFreiheitsstrafe) vorlag. Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde dem Polizeigewahrsam Hagen zugeführt.