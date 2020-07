Am Sonntag, 12. Juli, kam es gegen 15.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Poststraße, bei dem sich ein 71-Jähriger schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzte.



Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 43-jähriger Peugeot-Fahrer mit seinem Auto nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Er kollidierte mit der entgegenkommenden Yamaha des Hageners, der in Fahrtrichtung Schwerter Straße unterwegs war. Dieser stürzte und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.