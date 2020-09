Polizeibeamte sind am späten Freitagabend (18. September) zu einer häuslichen Gewalt in der Hagener Innenstadt gerufen worden.



Die 25-Jährige Anruferin gab gegenüber den Beamten in sehr gebrochenem Deutsch an, dass sie seit Jahren unter den Gewaltausbrüchen ihres Ehemannes leide. Regelmäßig würde er sie verprügeln und demütigen. Am Freitagabend habe der 36-Jährige mehrfach mit einem Gürtel auf seine Frau eingeschlagen und zudem die ganze Wohnung verwüstet. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. Gegenüber den Polizisten gab der Mann an, dass er seine Taten nicht bereue.

Zum Schutz seiner Ehefrau und der in der gemeinsamen Wohnung lebenden drei Kinder wurde er für zehn Tage der Wohnung verwiesen. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.