Am Donnerstagmorgen (22. Oktober) brachen unbekannte Täter gegen 3.50 Uhr in ein Juweliergeschäft (Ercosman) an der Mittelstraße ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten die Unbekannten zunächst das vor der Eingangstür befindliche Sicherheitsgitter und schlugen anschließend die Scheibe der Tür ein, um sich Zutritt zum Innenraum zu verschaffen. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie das Geschäft und entwendeten zahlreichen Schmuck aus den Auslagen.

Anschließend gelang es den Tätern unerkannt zu flüchten. Die entstandene Schadenssumme wird derzeit ermittelt.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bitten Zeugen, die zum angegebenen Tatzeitpunkt verdächtigte Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter Tel. 02331-986 2066 zu melden.