Die Enneperstraße in Hagen-Haspe ist zurzeit gesperrt. Angefangen von der Kreuzung Enneper Straße/Grünschöttlerstraße bis hin zu McDonalds. Grund ist eine bestehende Bombendrohung gegen die DITIP Moschee in Haspe, Im Mühlenwert.

Gegen 17 Uhr ging ein anonymer Anruf bei der Polizei in Dortmund ein. Inhalt des Anrufs war eine Bedrohung gegen drei Moscheen in Nordrhein-Westfalen. Eine davon ist die Moschee in Hagen-Haspe.

Eine Polizei-Hundertschaft ist bereits vor Ort, genauso wie ein Bombenspürhund.



Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen während des Feierabendverkehrs ist zu rechnen. Bitte umfahren Sie diesen Bereich großräumig.

Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden.