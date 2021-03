Ein 38-Jähriger war am Samstagnachmittag mit seinem Hund spazieren, als er fast von einem Hyundai erfasst wurde, der in Schlangenlinien auf ihn zugefahren war.



Der Sprockhöveler konnte sich und das Tier gegen 17.30 Uhr noch gerade rechtzeitig mit einem Sprung zur Seite retten. Das Auto war nach Angaben des Mannes und einer weiteren, 29-jährigen Zeugin, in der Straße Auf der Halle sehr unkontrolliert gefahren. Nachdem der Kleinwagen den 38-Jährigen und seinen Hund fast erfasst hatte entfernte sich das Fahrzeug. Die Polizei konnte es wenig später auf der Straße Büddinghardt, in Fahrtrichtung Hasper Bahnhof, antreffen und anhalten.

Es stellte sich heraus, dass ein 22-Jähriger und sein 21-jähriger Begleiter stark alkoholisiert waren. Der 22-Jährige, der das Auto nach bisherigen Ermittlungen gefahren hatte, hatte einen Atemalkoholwert von rund 1,6 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er erhielt eine Strafanzeige.