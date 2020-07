Am Mittwoch, 8. Juli, erhielt die Polizei in den frühen Morgenstunden einen Einsatz in die Batheyer Straße.

Eine 21-Jährige verständigte gegen 1.20 Uhr die Polizei nachdem sie beobachtet hatte, wie zwei Männer in dem Dacia einer 40-jährigen Anwohnerin nach Wertgegenständen suchten. Die unbekannten Tatverdächtigen kamen gegen die Hupe des Fahrzeugs und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Zeugin konnte die Personen wie folgt beschreiben: eine Person war schlank, die andere eher dick. Beide Männer waren zum Zeitpunkt der Tat dunkel gekleidet und hatten Kapuzen aufgezogen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Sie werden unter Tel. 02331-9862066 entgegen genommen.