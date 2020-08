Bereits am Montag (17. August) kam es in der Zeit zwischen 17.45 und 19 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

In der Rheinstraße bemerkte eine 37-Jährige, dass mehrere Ziegelsteine durch Unbekannte auf die Fahrbahn gelegt wurden. Insgesamt waren 40 bis 50 Steine zu einem Hindernis angeordnet.

Die Polizei entfernte diese von der Straße und bittet um Hinweise durch Zeugen. Angaben zum Sachverhalt werden unter Tel. 02331-9862066 entgegen genommen.