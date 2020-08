Zeugen meldeten der Polizei am Sonntagnachmittag (9. August einen 43-jährigen Mann, der in Delstern im großen Stil Wasser aus der Volme abgepumpt hat.



Als die Beamten gegen 14.50 Uhr im Bereich der Delsterner Straße eintrafen, trauten sie ihren Augen nicht. Sie sahen einen Pkw samt Anhänger, von dem ein Schlauch in die Volme abging. Auf dem Anhänger befand sich ein Tank mit1000 Litern Fassungsvermögen. Neben dem Anhänger stand eine laufende Wasserpumpe. Zeugen berichteten, dass der 43-Jährige bereits am Vortag mehrfach seinen Tank mit Wasser gefüllt und dann abtransportiert hat. Gegenüber den Polizisten gab er an, dass er von der Notwendigkeit einer Genehmigung für eine Wasserentnahme aus Flüssen nichts wisse. Das Wasser benötige er zur Bewässerung seines Gartens.

Der Mann erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.