Hagener beobachtet Streit und wird dann selbst geschlagen

Ein 56-Jähriger wurde am Dienstag (9. März), gegen 16 Uhr, in einem Parkhaus am Graf-von-Galen-Ring Zeuge eines Streitgespräches zwischen einem Mann und einer Frau und anschließend selbst von dem unbekannten Täter angegriffen.

Wegen der lauten Auseinandersetzung guckte der Hagener zunächst in die Richtung der Streitenden, was diese bemerkten. Der unbekannte Mann reagierte darauf äußerst aggressiv, lief auf den 56-Jährigen zu und schlug ihm mehrfach ins Gesicht. Dann ging der Täter, zusammen mit der unbekannten Frau, in Richtung des Graf-von-Galen-Rings weg.

Er war circa 20 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, hatte eine normale Statur, dunkle, gelockte Haare und trug eine schwarze oder dunkelgrüne Jacke. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02331-986 2066 bei der Polizei zu melden.