Am Mittwoch, 12. August, wird die Hagener Polizei verstärkt Verkehrskontrollen an Bushaltestellen durchführen. Im besonderen Fokus stehen dabei Haltestellen, die mit einem roten Punkt gekennzeichnet sind.



Der Verkehrsdienst wird Geschwindigkeitsmessungen durchführen und zudem kontrollieren, ob Verkehrsteilnehmer das vorgeschriebene Überholverbot einhalten. An "Roter-Punkt-Haltestellen" gelten folgende Regeln: Hält ein Bus an und schaltet hierbei die Warnblinklichtanlage ein, ist es allen Verkehrsteilnehmern bis zum Stillstand des Busses verboten zu überholen. Danach dürfen alle Fahrzeuge lediglich in Schrittgeschwindigkeit an dem Bus vorbeifahren. Diese Regelungen gelten dabei auch jeweils für den Gegenverkehr.

Zudem muss ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Bus eingehalten werden. Die Polizei beabsichtigt entsprechende Verstöße konsequent zu ahnden.