Ein Mitarbeiter des Wirtschaftsbetrieb Hagen verständigte am Montag gegen 8.15 Uhr die Polizei, nachdem er Beschädigungen an einem Geschwindigkeitsmessgerät festgestellt hatte.

Der Blitzer, der in der Eckeseyer Straße steht, hatte Hebelspuren an der Serviceklappe. Das Schließsystem konnte jedoch nicht überwunden werden. Im Bereich der Kamera-/Lasermesseinheit waren zudem zwei Beschädigungen am Sicherheitsglas erkennbar.

Der Mitarbeiter gab an, dass das Gerät zuletzt am 19. Februar 2021 gegen 10.30 Uhr unbeschädigt war. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizei Hagen bittet unter der Tel. 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise.