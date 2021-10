Ignatz hinterlässt Spuren

In der Franzstr. stürzte ein Baum auf zwei PKW und beschädigte diese. Zu Schaden kam niemand.

Seit heute Nachmittag ist die Langestr. in Wehringhausen gesperrt. Auf einem Hinterhof des Hauses, Langestr 38 muss ein Baum beseitigt werden. Ignatz hatte diesem einen schweren Riß zugefügt das er noch bis Morgen früh abgetragen und dann gefällt werden muss. Das besondere dabei ist das die großen Äste mit einem Kran über das Hausdach entsorgt werden. Vor dem Haus steht ein LKW der die dicken Äste auch in Stücke sägt.