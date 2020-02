Infoveranstaltung am Donnerstag im BiZ Hagen. Am Donnerstag, 6. Februar, wird das Studium der Wirtschaftswissenschaften um 16 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ), Körnerstraße 98-100 in Hagen, ausführlich beleuchtet.

Die Wirtschaftswissenschaften gehören zu den beliebtesten Studiengängen. Unter dem Motto „Wirtschaft bestimmt unser Leben - Von Management bis Ökonomie“ informiert Studienberaterin Kim K. Docter (M.A.) von der Ruhr-Uni Bochum.

Fragen zum Arbeitsmarkt für künftige Diplom-Kaufleute beantwortet Beraterin Silke Dalchow. Zeitgleich wird in einer weiteren Veranstaltung die Ausbildung für den Polizeidienst präsentiert. Hier werden die Zugangsvoraussetzungen, das Auswahlverfahren, die Inhalte des dualen Studiums und die anschließenden Karrierechancen dargestellt. Ansprechpartnerin ist Sylvia Deitmer vom Polizeipräsidium Hagen.

Die Veranstaltungen sind kostenlos und richten sich speziell an Schulabgänger der Sekundarstufe II.