Am Mittwoch, 26. August, kam es gegen 1 Uhr zu einer Körperverletzung in der Innenstadt. Ein Anwohner des Mehrfamilienhauses rief die Polizei, nachdem er über längere Zeit lautstarken Streit in einer Nachbarwohnung vernahm.

Die Polizisten fanden in der Wohnung die Inhaberin, dessen Ex-Lebensgefährten, sowie die drei minderjährigen Kinder vor. Ersten Ermittlungen zufolge wollte der Mann die Wohnung nach einer Feierlichkeit nicht mehr verlassen. Es kam zum Streit zwischen ihm und seiner ehemaligen Lebensgefährtin, bei welchem er sie schlug und am Nacken packte. Als der Sohn die Eltern trennen wollte, wurde auch er durch seinen Vater geschlagen. Beide wurden leicht verletzt. Der Mann war mit über einem Promille stark betrunken.

Die Beamten legten eine Anzeige gegen den Hagener vor, verwiesen ihn der Wohnung und sprachen ein Rückkehrverbot von zehn Tagen aus. Der Fall wurde der Kripo übergeben.

Hilfe für Betroffene:

Häusliche Gewalt ist keine Privatangelegenheit, sondern eine Straftat. Personen, die fürchten Opfern von häuslicher Gewalt zu werden, denen bereits solche wider-fahren ist, oder die jemanden kennen, der sich in einer Notlage befindet, können sich werktags von 7 Uhr bis 15.30 Uhr unter der Rufnummer 02331 - 986 1527 an die Experten der Hagener Polizei wenden.

Zusätzlich leisten zahlreiche Einrichtungen und Vereine in Hagen schnelle und unbürokratische Hilfe. Dazu gehören unter anderem die Frauenberatungsstelle

(02331 - 15 888), das Jugendamt/Erziehungshilfe (02331 - 207 2875), das Frauen-haus (02331 - 473 1400) oder die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (02331 - 207 3991).

Bundesweit können sich Betroffene zudem an das Hilfetelefon (08000 - 116016) wenden.

Bei akuten Bedrohungen ist die Polizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 110 erreichbar.