Anfang dieser Woche wurde die Absperrung an der zurzeit nicht befahrbaren Verbindungsstrecke des RuhrtalRadweges von Wetter nach Herdecke mutwillig zerstört.



Wegen der immensen Schäden am Steilhang an der Wetterstraße besteht hier Steinschlag- und damit Lebensgefahr. Nachdem die Baustellenschranken hier mehrfach trotz diverser Hinweisschilder einfach beiseitegerückt wurden, wurden weitere Barrieren aufgestellt, um leichtsinnige Spaziergänger und Fahrradfahrer davon abzuhalten, den Weg entlang des Harkortsees zu nutzen. Doch auch diese wurden mehrfach ignoriert. Jetzt gingen Vandalen noch einen Schritt weiter und zerstörten die Absperrungen vollständig.

Bei allem Verständnis für den Unmut über die Einschränkung, ist eine derart rohe Gewalt nicht nachvollziehbar. Nicht zuletzt erfüllt die Zerstörung der Absperrungen den Straftatbestand der Sachbeschädigung.

Die Stadt Wetter (Ruhr) appelliert eindringlich, sich zur eigenen Sicherheit an die Sperrung des Weges zu halten und die eingerichteten Absperrungen nicht zu verstellen. Vielen scheint die Gefahr immer noch zu abstrakt. Zudem gilt: Das Passieren trotz eines Verbots stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.