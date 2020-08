Ein 32-jähriger Mann aus Hagen wurde am Sonntag, 2. August, gegen 18.20 Uhr an der Kreuzung Christian-Rohlfs-Straße/Dömbergstraße leblos aufgefunden. Rettungskräfte stellten bei ihrem Eintreffen den Tod des Mannes fest.



Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befand sich der Mann zuvor in einem nahegelegenen Krankenhaus. Im Eingangsbereich der Klinik kam es am späten Nachmittag zu einem polizeilichen Einsatz im Zusammenhang mit dem später verstorbenen Hagener.

Die Umstände des Todes sind derzeit ungeklärt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zur Feststellung der Todesursache soll eine Obduktion durchgeführt werden. Hinweise auf einen gewaltsamen Tod des Mannes gibt es nach bisherigen Feststellungen nicht.

Wuppertal übernimmt Ermittlungen

Aufgrund des vorangegangen Polizeieinsatzes wurden die Ermittlungen aus Neutralitätsgründen von der Staatsanwaltschaft Hagen in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Wuppertal übernommen.

Zu den Hintergründen des Aufenthaltes des Mannes im Krankenhaus und des polizeilichen Einsatzes macht die Polizei derzeit keine Angaben, da sie Gegenstand der weiteren Ermittlungen sind.