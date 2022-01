25-Jähriger Ladendieb hat Messer bei sich und wird per Haftbefehl gesucht

HAGEN. Am Samstagmittag, 15 Januar, verhafteten Polizeibeamte in Haspe einen Ladendieb, gegen den mehrere Haftbefehle vorlagen. Gegen 12 Uhr riefen Mitarbeiter eines Supermarktes in der Vollbrinkstraße die Polizei hinzu und berichteten, dass sie einen Ladendiebstahl beobachtet haben und den Täter nun festhalten. Der 25-Jährige verstaute in dem Geschäft vier Packungen Kaffee in seinem Rucksack und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne für diese zu bezahlen. Als die Mitarbeiter den Dieb ansprachen, rannte dieser sofort los, rutschte jedoch nach einigen Metern aus und konnte so festgehalten werden.

Während der Flucht verlor der Täter ein Messer, welches sich zuvor in seiner Jackentasche befand. Bei einer Überprüfung der Personalien des 25-Jährigen fanden die Polizeibeamten heraus, dass gegen ihn mehrere Haftbefehle, darunter ein Untersuchungshaftbefehl, vorlagen. Sie verhafteten den Mann und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls mit Waffen gegen ihn ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.