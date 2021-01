Polizisten hielten am Montag, 11. Januar, gegen 7.50 Uhr einen 29-Jährigen ohne gültige Fahrerlaubnis in der Brinkstraße an. Der Mann war mit seinem Peugeot unterwegs, als sich bei einer Polizeikontrolle herausstellte, dass er lediglich im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis war.

Da er jedoch angab und nachwies, dass er seit über sechs Monaten in Deutschland lebt, hätte

er den ausländischen Führerschein umschreiben lassen müssen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Information zu Drittstaaten-Führerscheine

Die Polizei Hagen informiert an dieser Stelle zum Thema: Sogenannte Drittstaaten-Führerscheine aus Staaten, die nicht zur Europäischen Union (EU) oder dem Europäischen Wirtschaftraum EWR (Island, Liechtenstein und Norwegen) gehören, müssen binnen einer Frist von sechs Monaten umgeschrieben werden. Die Frist beginnt, sobald ein ordentlicher Wohnsitz innerhalb von Deutschland begründet wird. Während der sechs Monate muss eine Übersetzung mitgeführt werden, sofern der Führerschein nicht in englischer Sprache ausgestellt ist. Nach Ablauf der Frist

wird der Führerschein nicht mehr anerkannt.