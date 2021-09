HAGEN. Am Samstagmittag, 25.September, gegen 12.20 Uhr rief eine 42-jährige Frau die Polizei um Hilfe. Kurz zuvor war sie von ihrem 23-jährigen Freund in der gemeinsamen Wohnung geschlagen worden. Aus einem nichtigen Anlass heraus kam es zu einem handfesten Streit zwischen den beiden. In dessen Verlauf schlug der Mann die Frau und randalierte in der Wohnung. Er zerstörte dabei mehrere Möbelstücke.

Verletzt konnte die 42-Jährige aus der Wohnung fliehen. Die Beamten der Wache Innenstadt trafen die Frau an. Rettungskräfte brachten sie in ein Hagener Krankenhaus.

Die Polizeibeamten suchten den 23-Jährigen in der Wohnung auf. Gegenüber den Polizisten zeigte sich der Mann vollkommen uneinsichtig. Er beleidigte sie als Schlampen und rief lautstark, dass er keinen Respekt vor der Polizei habe.

Im weiteren Verlauf griff der 23-Jährige die Polizisten an und verletzte dabei zwei Beamte im Alter von 28 und 31 Jahren. Der Tobende wurde fixiert und in das Gewahrsam der Polizei gebracht. Ihn erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand.