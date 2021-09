Messerattacke in Altenhagen

Bei einer Messerattacke am Dienstagabend wurden zwei Menschen verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Gegen 18:50 Uhr kam es auf dem Gehweg an der Altenhagener Straße zum Angriff: Der Täter zückte ein Messer, bei dem Angriff wurden nach Angaben der Polizei eine Frau und ein Mann verletzt. Sie mussten nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden. Über ihren Gesundheitszustand ist noch nichts bekannt. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Mann, der von mehreren jungen Männern verfolgt, überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Das Messer wurde sichergestellt.

Weitere Informationen zu den Hintergründen und das Motiv der Bluttat und über die beteiligten Personen sind noch nicht bekannt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.