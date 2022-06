Zu einer Körperverletzung der ganz besonderen Art kam es am Donnerstagabend, 23. Juni. Gegen 19 Uhr geriet eine 25-jährige Hagenerin in der Heubingstraße mit ihrem 44-jährigen Onkel in Streit. Im Verlauf des Streits hat der Mann zunächst versucht, die Frau mit einer Wasserflasche zu schlagen. Nachdem es ihr gelang dem Angreifer die Flasche aus der Hand zu schlagen, griff er nach einem Hula Hoop Reifen. Diesen schlug der 44-Jährige seiner Nichte gegen die linke Körperseite. Dabei wurde die Frau leicht verletzt.

Eine alarmierte Polizeistreife zeigte den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung an. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.