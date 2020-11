Am Mittwoch, 25. November, randalierte ein Unbekannter im Bereich eines Krankenhauses in der Hospitalstraße.



Gegen 5.15 Uhr meldeten Mitarbeiter einen dunkel gekleideten Mann mit einem Vorschlaghammer. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten stellten diese neben sechs beschädigten Scheiben an einem Gebäudeteil des Krankenhauses, sieben beschädigte Fahrzeuge auf dem dortigen Parkplatz fest. Eine Fahndung nach dem Täter im Nahbereich verlief jedoch ohne Erfolg.

Bei dem Täter soll es sich laut Angaben der Zeugen um eine männliche, dunkel gekleidete Person gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Tel. 02331-9862066 zu melden.