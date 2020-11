Eine 33-Jährige entwendete am Donnerstag, 19. November, Kleidung im dreistelligen Warenwert aus einem Geschäft in der Mittelstraße.



Die Hagenerin hielt sich gegen 15 Uhr zunächst gemeinsam mit einer unbekannten Frau in dem Geschäft auf. Dabei beobachtete ein Mitarbeiter, wie die Frauen gemeinsam in eine Umkleidekabine gingen und diese anschließend ohne die zuvor mitgeführte Ware wieder verließen.

Beim Verlassen des Geschäfts sprach er die Frauen an, woraufhin eine der beiden flüchtete und das Diebesgut in einer Einkaufstasche zurückließ.

Hinzugerufene Polizisten fanden bei der 33-Jährigen eine Zange, mit der zuvor die Diebstahlsicherungen an den Kleidungsstücken entfernt wurden.

Das Diebesgut hatte einen Warenwert im dreistelligen Bereich. Zudem wurden noch weitere Teile aus einem anderen Bekleidungsgeschäft aufgefunden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.