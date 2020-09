Bereits am Dienstag, den 23.06.2020 gegen 13:40 Uhr, und am Samstag, den 27. Juni gegen 11 Uhr, kam es nach bisherigem Ermittlungsstand in zwei Hagener Buslinien zu einem Taschendiebstahl.

Dabei wurden jeweils einer 72-Jährigen und einem 77-Jährigen die Geldbörsen durch zwei weibliche Täterinnen, vermutlich beim Einsteigen in den Bus, entwendet.

Nach einem Beschluss des Gerichts zur Veröffentlichung der Videoaufnahmen bittet die Polizei Hagen um Zeugenhinweise. Wenn Sie die Identität der Frauen oder deren Aufenthaltsort kennen, geben Sie Ihre Hinweise bitte unter der Tel. 02331-986 2066 an die Polizei Hagen.