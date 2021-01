Nachdem einer 81-Jährigen am 23. September 2020 in einem Supermarkt in der Schwerter Straße die Geldbörse samt EC-Karten aus dem Einkaufstrolley entwendet wurde, hob eine Unbekannte an einem Geldautomaten in der Denkmalstraße eine niedrige vierstellige Summe Bargeld vom Konto der Frau ab.



Die Polizei Hagen bittet um Hinweise durch Zeugen, die Angaben zur Identität der Tatverdächtigen geben können.

Polizei fahndet nach EC-Kartendiebstahl vom 23. September 2020 nach dieser Frau.

Foto: Polizei Hagen

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Tel. 02331-9862066 entgegen.